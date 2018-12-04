Объявлен лауреат премии Тернера

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Премия Тернера 2018 года присуждена шотландской художнице Шарлотт Проджер.

Как сообщает BBC, самую престижную награду Великобритании в области современного искусства Проджер принесло видео «Bridgit», которое она полностью сняла на свой iPhone.

В работе, рассказывающей о каминг-ауте автора, жюри отметило «художественные достоинства и внимание к истории искусства».

Другими финалистами премии Тернера в этом году были Forensic Architecture, независимая арт-группа при Голдсмитс-колледже Лондонского университета (Великобритания), а также художники Наим Мохаймен (Великобритания) и Люк Уиллис Томпсон (Новая Зеландия).

Премия Тернера с 1984 года ежегодно вручается художнику, работающему в Великобритании, за лучшую выставку или иную презентацию его работы в течение года. Финалистов выбирает жюри под председательством директора галереи Тейт.





















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