Объявлен лауреат премии Тернера© Sky News
Премия Тернера 2018 года присуждена шотландской художнице Шарлотт Проджер.
Как сообщает BBC, самую престижную награду Великобритании в области современного искусства Проджер принесло видео «Bridgit», которое она полностью сняла на свой iPhone.
В работе, рассказывающей о каминг-ауте автора, жюри отметило «художественные достоинства и внимание к истории искусства».
Другими финалистами премии Тернера в этом году были Forensic Architecture, независимая арт-группа при Голдсмитс-колледже Лондонского университета (Великобритания), а также художники Наим Мохаймен (Великобритания) и Люк Уиллис Томпсон (Новая Зеландия).
Премия Тернера с 1984 года ежегодно вручается художнику, работающему в Великобритании, за лучшую выставку или иную презентацию его работы в течение года. Финалистов выбирает жюри под председательством директора галереи Тейт.
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