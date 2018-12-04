В РОСИЗО назначен новый директор

Галерея РОСИЗО на ВДНХ © РОСИЗО

Министерство культуры РФ назначило директором Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Софью Грачеву, которая ранее занимала должность заместителя директора департамента музеев Минкульта.

Как сообщает РИА Новости, нового директора сотрудникам РОСИЗО представила заместитель министра культуры Алла Манилова.

31 октября ушел в отставку генеральный директор РОСИЗО Сергей Перов, временно исполняющей обязанности гендиректора была назначена его заместитель Вера Лагутенкова, которая до конца года должна была представить в Минкульт концепцию развития РОСИЗО.

На прошлой стало известно о многомиллионных премиях, выплаченных Лаугутенковой и нескольким другим руководителям РОСИЗО. Для проверки этой информации Минкульт направил в РОСИЗО сотрудников депаратмента музеев.

В результате проверки выяснилось, что премии на сумму более 15 млн рублей действительно были выплачены, — как объяснили в РОСИЗО, «из внебюджетных средств за эффективную работу». По словам главы департамента музеев Владислава Кононова, материалы проверки РОСИЗО будут направлены в прокуратуру.









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