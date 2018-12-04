Выставка о парижских событиях 1968 года откроется в ММОМА

Неизвестный художник. «Долой общежития-тюрьмы! Равные права французам и иммигрантам». 1971-1972 © Из собрания Жан-Луи Буасье

С 12 декабря по 10 февраля в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) пройдет выставка «Запрещено запрещать» – первая часть двухчастного проекта, посвященного парижским событиям 1968 года и их влиянию на современную культуру и общество.

На выставке будут представлены оригинальные афиши 1968–1970 годов из частных коллекций, журналы и газеты того времени, документальные фильмы, специальная литература и хронология событий 1968 года как во Франции, так и во Вьетнаме и странах Восточной Европы.

Также в экспозицию войдут видеоинтервью с французскими участниками событий 1968 года, проведенные куратором выставки Натальей Смолянской.

На выставке можно будет сыграть в интерактивную игру художника Хулио Ле Парка «Выбери своего врага», в которой игроки бросают дротики в мишени с изображенимиями представителей разных социальных классов, исходя из своих классовых убеждений, и посмотреть фильмы одного из классиков авангардного французского кино Алена Монтесса, рассказывающих об эпохе 1968 года.

Кроме того, в программе выставки семинары по созданию кинолистовок, обсуждение вопросов самоорганизации, лекции о кинематографе и многое другое.

Выставка проводится при поддержке Французского института при Посольстве Франции в России









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