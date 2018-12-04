«Кинотавр» открыл прием заявок© «Кинотавр»
Сегодня, 4 декабря, начался отбор фильмов в конкурсную программу полнометражного кино 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
Также объявлены даты проведения фестиваля: он пройдет в Сочи с 9 по 16 июня.
Как сообщает сайт «Кинотавра», для участия в основной конкурсной программе принимаются художественные полнометражные фильмы продолжительностью не менее 60 минут, произведенные в 2018–2019 годах, снятые на русском языке или других языках народов РФ, не принимавшие участия в российских кинофестивалях, не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в кинотеатральный, DVD и VoD-прокат, не размещенные в свободном доступе в интернете и не имевшие публичных показов.
Для участия в конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр» принимаются короткометражные игровые фильмы продолжительностью не более 25 минут, произведенные в 2018–2019 годах, снятые на русском языке или других языках народов РФ, не принимавшие участия в российских кинофестивалях (за исключением Международного фестиваля ВГИК, кинофестиваля «Святая Анна» и Международного студенческого фестиваля «ПитерКиТ»), не транслировавшиеся по телевидению, не выходившие в кинотеатральный, DVD и VoD-прокат, не размещенные в свободном доступе в интернете и не имевшие публичных показов, за исключением показов в учебных заведениях в образовательных целях.
Заявки принимаются на сайте фестиваля до 1 апреля 2019 года.
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