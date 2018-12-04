The Cure выступят на «Пикнике "Афиши"»© Andy Vella
Сегодня, 4 декабря, объявлен хедлайнер московского музыкального фестиваля «Пикник "Афиши"» 2019 года. Им станет британская рок-группа The Cure.
Фестиваль пройдет 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Как сообщают организаторы, выступление The Cure закроет программу главной сцены.
Полный список музыкантов, которые примут участие в «Пикнике "Афиши" — 2019», будет объявлен позднее.
«Пикник "Афиши"» — крупнейший в Москве музыкальный фестиваль на открытом воздухе — проводится с 2004 года.
Ежегодно фестиваль посещают более 60 тысяч человек. В разные годы на нем выступали Kasabian, Blur, Suede, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, Мика, «Ленинград», «Мумий Тролль» и еще более пятисот артистов из разных стран.
Прошлым летом среди участников фестиваля были Arcade Fire (Канада), Земфира (Россия), Belle & Sebastian (Великобритания) и King Gizzard & the Lizard Wizard (Австралия).
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