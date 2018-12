Фестиваль NOW объявил полное расписание

16:00 Другая география разума. Фильм «Dreams Are Colder Than Death» / «Мечты холоднее смерти». Режиссер Артур Джафа. 52 мин., 2014, 12+ Английский язык, русские субтитры. Обсуждение с Денисом Рузаевым, Мадиной Тлостановой, Луисом Гордоном

18:00

Ресурсы и идеи. Лекция Кирилла Кобрина (Россия) «Настоящее отмененного будущего. The Now Now усталого неолиберализма». Модератор дискуссии: Илья Будрайтскис