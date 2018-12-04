Фестиваль NOW объявил полное расписание© NOW. Как устроена современность
Команда фестиваля «NOW. Как устроена современность», организованного Фондом имени Генриха Бёлля и Центром документального кино, объявила полное расписание второго большого фестивал разговоров и кино, который состоится в Москве 8–9 декабря.
Основная лекционная программа пройдет в Бойлерной на территории кластера «Хлебозавод №9» (Новодмитровская ул., 1), музыкальная часть фестиваля — в клубе «Плутон» (Pluton) на Artplay (Нижняя Сыромятническая ул., 8А).
Вход на лекции и дискуссии свободный, на фильмы — по регистрации.
Полное расписание фестиваля «NOW. КАК УСТРОЕНА СОВРЕМЕННОСТЬ?»
8 декабря, суббота:
Бойлерная на Хлебозаводе
11:30
Открытие фестиваля и маркета.
Любовь и нормативность. Лекция Аннамари Джагоз (Австралия) «Переосмысление сексуальности». Модератор дискуссии: Сергей Хазов-Кассиа
14:00
Любовь и нормативность. Фильм «Shakedown» / «Шейкдаун». Режиссер Лейла Уайнрауб, 88 мин., 2018, 18+. Английский язык, русские субтитры
16:00
Любовь и нормативность. Лекция Полины Аронсон (Германия)
«Режим романтического: как устроена любовь в современном мире». Модератор дискуссии: Нурия Фатыхова
18:00
Трансформация музыки. Лекция Евгения Галочкина «Как музыка реагирует на современность». Обсуждение
19:00
Другая география разума. Фильм «Concerning Violence» / «Говоря о насилии». Режиссер: Йоран Хуго Олссон, 89 мин., 2014, 18+. Английский, шведский, французский, португальский языки; английские и русские субтитры. Дискуссия о фильме с Луисом Гордоном
Закрытие первого дня
9 декабря, воскресенье:
12:00
Открытие второго дня фестиваля
12:30
Дискуссия «Современность — время другой политической и цифровой географии? (границы, медиа, кризис демократии)» с участием Луиса Гордона, Мадины Тлостановой, Ильи Будрайтскиса, Полины Аронсон, Полины Колозариди, Кирилла Кобрина
14:00
Другая география разума. Лекция Луиса Гордона (США) «Другая география разума». Модератор дискуссии: Мадина Тлостанова
16:00
Другая география разума. Фильм «Dreams Are Colder Than Death» / «Мечты холоднее смерти». Режиссер Артур Джафа. 52 мин., 2014, 12+
Английский язык, русские субтитры. Обсуждение с Денисом Рузаевым, Мадиной Тлостановой, Луисом Гордоном
18:00
Ресурсы и идеи. Лекция Кирилла Кобрина (Россия) «Настоящее отмененного будущего. The Now Now усталого неолиберализма». Модератор дискуссии: Илья Будрайтскис
20:00
Ресурсы и идеи. Премьера фильма «The Border Fence» / «Пограничный забор». Режиссер Николаус ГейерхальтерЮ 110 мин., 2018. Немецкий, английский языки, русские субтитры. Обсуждение фильма с Денисом Рузаевым, Майей Кузиной, Кириллом Кобриным
20:30
Площадка клуба Pluton
Трансформация музыки. «NOW-музыкальные эксперименты». Программа команды Pluton
На сцену в качестве музыканта выйдет, в том числе, философ Луис Гордон
Закрытие фестиваля
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