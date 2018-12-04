Фестиваль NOW объявил полное расписание

© NOW. Как устроена современность

Команда фестиваля «NOW. Как устроена современность», организованного Фондом имени Генриха Бёлля и Центром документального кино, объявила полное расписание второго большого фестивал разговоров и кино, который состоится в Москве 8–9 декабря.

Основная лекционная программа пройдет в Бойлерной на территории кластера «Хлебозавод №9» (Новодмитровская ул., 1), музыкальная часть фестиваля — в клубе «Плутон» (Pluton) на Artplay (Нижняя Сыромятническая ул., 8А).

Вход на лекции и дискуссии свободный, на фильмы — по регистрации.





Полное расписание фестиваля «NOW. КАК УСТРОЕНА СОВРЕМЕННОСТЬ?»



8 декабря, суббота:

Бойлерная на Хлебозаводе

11:30

Открытие фестиваля и маркета.

Любовь и нормативность. Лекция Аннамари Джагоз (Австралия) «Переосмысление сексуальности». Модератор дискуссии: Сергей Хазов-Кассиа

14:00

Любовь и нормативность. Фильм «Shakedown» / «Шейкдаун» . Режиссер Лейла Уайнрауб, 88 мин., 2018, 18+. Английский язык, русские субтитры

16:00

Любовь и нормативность. Лекция Полины Аронсон (Германия)

«Режим романтического: как устроена любовь в современном мире». Модератор дискуссии: Нурия Фатыхова

18:00

Трансформация музыки. Лекция Евгения Галочкина «Как музыка реагирует на современность». Обсуждение

19:00

Другая география разума. Фильм «Concerning Violence» / «Говоря о насилии». Режиссер: Йоран Хуго Олссон, 89 мин., 2014, 18+. Английский, шведский, французский, португальский языки; английские и русские субтитры. Дискуссия о фильме с Луисом Гордоном



Закрытие первого дня

9 декабря, воскресенье:

12:00

Открытие второго дня фестиваля

12:30

Дискуссия «Современность — время другой политической и цифровой географии? (границы, медиа, кризис демократии)» с участием Луиса Гордона, Мадины Тлостановой, Ильи Будрайтскиса, Полины Аронсон, Полины Колозариди, Кирилла Кобрина

14:00

Другая география разума. Лекция Луиса Гордона (США) «Другая география разума». Модератор дискуссии: Мадина Тлостанова

16:00

Другая география разума. Фильм «Dreams Are Colder Than Death» / «Мечты холоднее смерти». Режиссер Артур Джафа. 52 мин., 2014, 12+

Английский язык, русские субтитры. Обсуждение с Денисом Рузаевым, Мадиной Тлостановой, Луисом Гордоном

18:00

Ресурсы и идеи. Лекция Кирилла Кобрина (Россия) «Настоящее отмененного будущего. The Now Now усталого неолиберализма». Модератор дискуссии: Илья Будрайтскис

20:00

Ресурсы и идеи. Премьера фильма «The Border Fence» / «Пограничный забор». Режиссер Николаус ГейерхальтерЮ 110 мин., 2018. Немецкий, английский языки, русские субтитры. Обсуждение фильма с Денисом Рузаевым, Майей Кузиной, Кириллом Кобриным

20:30

Площадка клуба Pluton

Трансформация музыки. «NOW-музыкальные эксперименты». Программа команды Pluton

На сцену в качестве музыканта выйдет, в том числе, философ Луис Гордон



Закрытие фестиваля





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