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Фестиваль NOW объявил полное расписание

News_detailed_picture© NOW. Как устроена современность

Команда фестиваля «NOW. Как устроена современность», организованного Фондом имени Генриха Бёлля и Центром документального кино, объявила полное расписание второго большого фестивал разговоров и кино, который состоится в Москве 8–9 декабря.

Основная лекционная программа пройдет в Бойлерной на территории кластера «Хлебозавод №9» (Новодмитровская ул., 1), музыкальная часть фестиваля — в клубе «Плутон» (Pluton) на Artplay (Нижняя Сыромятническая ул., 8А).

Вход на лекции и дискуссии свободный, на фильмы — по регистрации.


Полное расписание фестиваля «NOW. КАК УСТРОЕНА СОВРЕМЕННОСТЬ?»


8 декабря, суббота:
Бойлерная на Хлебозаводе

  • 11:30
    Открытие фестиваля и маркета.
    Любовь и нормативность. Лекция Аннамари Джагоз (Австралия) «Переосмысление сексуальности». Модератор дискуссии: Сергей Хазов-Кассиа

  • 14:00
    Любовь и нормативность. Фильм «Shakedown» / «Шейкдаун». Режиссер Лейла Уайнрауб, 88 мин., 2018, 18+. Английский язык, русские субтитры

  • 16:00
    Любовь и нормативность. Лекция Полины Аронсон (Германия)
    «Режим романтического: как устроена любовь в современном мире».     Модератор дискуссии: Нурия Фатыхова

  • 18:00
    Трансформация музыки. Лекция Евгения Галочкина «Как музыка реагирует на современность». Обсуждение

  • 19:00
    Другая география разума. Фильм «Concerning Violence» / «Говоря о насилии». Режиссер: Йоран Хуго Олссон, 89 мин., 2014, 18+. Английский, шведский, французский, португальский языки; английские и русские субтитры. Дискуссия о фильме с Луисом Гордоном

    Закрытие первого дня

9 декабря, воскресенье:

  • 12:00
    Открытие второго дня фестиваля

  • 12:30
    Дискуссия «Современность — время другой политической и цифровой географии? (границы, медиа, кризис демократии)» с участием Луиса Гордона, Мадины Тлостановой, Ильи Будрайтскиса, Полины Аронсон, Полины Колозариди, Кирилла Кобрина

  • 14:00
    Другая география разума. Лекция Луиса Гордона (США) «Другая география разума». Модератор дискуссии: Мадина Тлостанова

  • 16:00
    Другая география разума. Фильм «Dreams Are Colder Than Death» / «Мечты холоднее смерти». Режиссер Артур Джафа. 52 мин., 2014, 12+
    Английский язык, русские субтитры. Обсуждение с Денисом Рузаевым, Мадиной Тлостановой, Луисом Гордоном

  • 18:00
    Ресурсы и идеи. Лекция Кирилла Кобрина (Россия) «Настоящее отмененного будущего. The Now Now усталого неолиберализма». Модератор дискуссии: Илья Будрайтскис

  • 20:00
    Ресурсы и идеи. Премьера фильма «The Border Fence» / «Пограничный забор». Режиссер Николаус ГейерхальтерЮ 110 мин., 2018. Немецкий, английский языки, русские субтитры. Обсуждение фильма с Денисом Рузаевым, Майей Кузиной, Кириллом Кобриным

  • 20:30
    Площадка клуба Pluton
    Трансформация музыки. «NOW-музыкальные эксперименты». Программа команды Pluton
    На сцену в качестве музыканта выйдет, в том числе, философ Луис Гордон

    Закрытие фестиваля

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