Эдуард Бояков возглавит МХАТ имени Горького© Форум активных мирян «Фавор»
Новым руководителем Московского художественного академического театра имени М. Горького назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков.
Об этом на встрече с сотрудниками театра объявили министр культуры РФ Владимир Мединский и советник президента РФ Владимир Толстой, сообщает сайт Министерства культуры РФ.
Татьяна Доронина, которая была художественным руководителем МХАТа имени М. Горького с 1987 года, назначена на cпециально введенную должность президента театра, она также возглавит его художественный совет.
«Ей в помощь придет команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького», — сообщил Владимир Толстой.
Заместителем художественного руководителя театра по творческой работе назначен актер и режиссер Сергей Пускепалис, заместителем по литературной части — писатель и публицист Захар Прилепин.
«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», — подчеркнул Владимир Мединский.
«"Академический" — это гарант того, что театр сохраняет традиции и преемственность в развитии. Имя великого драматурга Максима Горького в названии театра напоминает о советской драматургической школе, великой школе. Мы сегодня должны найти драматургов, которые через 20 лет так же будут присутствовать в этой афише, как и выдающиеся советские драматурги. Этот поиск должен вестись. А главное — театр должен служить традиционным ценностям, служить родине и нашей великой русской культуре. Я постараюсь сделать все для этого», — заверил Эдуард Бояков.
Он добавил, что работу в театре продолжат все актеры постоянной труппы.
«Очень серьезная часть моей жизни, мои последние книги связаны с взаимоотношениями русских писателей, советских писателей с русским театром. Я убежден, что очень важно восстановить эти утраченные связи. Я буду заниматься этим», — прокомментировал свое назначение Захар Прилепин.
«С огромным уважением отношусь к тому, что здесь уже было проделано Татьяной Васильевной и всем коллективом. Прихожу с желанием, чтобы здесь возник новый творческий импульс, в продолжение того, что было. Для меня это очень высокая честь и ответственность», — сказал Сергей Пускепалис.
Татьяна Доронина поблагодарила Минкульт и лично Владимира Мединского за «бережное отношение к сотрудникам МХАТа имени М. Горького» и сказала: «Я постараюсь максимально помочь моим новых коллегам. На мой взгляд, самое важное — не становиться формалистами и сохранить тенденции реалистического театра».
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