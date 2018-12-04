Дмитрий Волкострелов поставил спектакль по берестяным грамотам

Грамота №202. Грамота мальчика Онфима (прорисовка). Новгород. 1240-1260 © Gramoty.ru

17 декабря в Лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) в Петербурге «театр post» представит премьеру нового спектакля Дмитрия Волкострелова «Хорошо темперированные грамоты».

Как сообщает «театр post», эта постановка «станет первым опытом обращения российского театра к выдающемуся памятнику мировой культуры — древнерусским берестяным грамотам XI–XV веков, рифмующимся и сопоставляющимся в спектакле "театра post" с шедевром западноевропейского музыкального барокко, "Хорошо темперированным клавиром" И.С. Баха».

«Радикально обновившие наши представления о русской истории, берестяные грамоты совершили важнейший переворот в понимании обстоятельств жизни наших предков: они пролили свет на особенности межчеловеческих взаимоотношений жителей Древней Руси. Разрозненные свидетельства повседневной жизни русского Средневековья складываются в захватывающую драматургию со своими темами, приемами и героями, вся сложность и красота которой может быть выявлена только средствами современного театра. В этом смысле "Хорошо темперированные грамоты" развивают ключевую и для "театра post", и для всего современного искусства тему осмысления реальности, исследования театральными средствами повседневной жизни человека».

Исполнители: Алена Старостина, Иван Николаев.

Продюсеры: Ксения Волкова, Дмитрий Коробков, Дмитрий Ренанский.

Премьера состоится при поддержке Союза театральных деятелей РФ





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