«Москва глазами инженера» проведет фестиваль архитектурного модерна© Александр Иванов / um.mos.ru
С 8 декабря по 27 января в Москве пройдет «Фестиваль модерна» – цикл экскурсий и лекций об эпохе ар-нуво, организованный образовательным проектом «Москва глазами инженера».
В расписании «Фестиваля модерна» премьеры экскурсий в особняк Федора Шехтеля на Большой Садовой и Гаврилы Тарасова на Спиридоновке, экскурсии в особняки Рябушинского и Смирнова, Носова и Стахеева.
С лекциями выступят специалисты по архитектуре и искусству модерна Илья Печенкин, Алексей Петухов и лекторы из команды «Москвы глазами инженера».
Также планируется провести круглый стол, на которому будет обсуждаться границы понятия «модерн» и его стилевое разнообразие.
«К архитектуре модерна у современной московской публики отношения двоякое. С одной стороны, все его любят, с другой — не все знают то разнообразие стилей и тенденций, которое скрывается под словом модерн. А ведь бывает модерн рациональный, который лет за 20 предвосхитил принципы конструктивизма. А есть еще модерн русский, и это совершенно отдельная история. Мы в "Москве глазами инженера" много говорим о модерне, а в рамках этого фестиваля хотели би структурировать знания о нем», — говорит автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов
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