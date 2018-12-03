«Процесс» Сергея Лозницы покажут в Москве

© BIFF

12 декабря в Международном Мемориале в Москве состоится показ фильма Сергея Лозницы «Процесс».

Начало в 19:00, вход по предварительной регистрации.

После показа состоится дискуссия с участием кинокритиков Антона Долина и Андрея Плахова, историков Никиты Петрова и Леонида Ситникова, модератор — Константин Львов.

Премьера фильма «Процесс» состоялась в сентябре 2018 года на 75-м Венецианском международном кинофестивале. Это двухчасовая хроника известного процесса Промпартии, проходившего в Колонном зале Дома Союзов в Москве с 25 ноября по 7 декабря 1930 года.

«Режиссер хочет сохранить не только свидетельство о происходившем, но и то, как это свидетельство было срежиссировано в 1930 году. Перед нами двойной документ — о событии и о зрелище, хотя развести их трудно, потому что событие и было зрелищем», — писал о фильме философ и теоретик культуры Михаил Ямпольский.

«Используя уникальный архивный материал, Сергей Лозница реконструирует один из первых публичных процессов, организованных Сталиным в начале Большого террора, — отмечают олрганизаторы показа. — Зритель наблюдает за процессом как за театральным представлением, где все участники-актеры — обвинители, свидетели, судьи и подсудимые – лгут самим себе, аудитории и всем миру. Драма настоящая, но сюжет лжив. Фильм открывает беспрецедентный доступ к истокам смертоносного режима, сделавшего лозунг "Правда — это ложь!" повседневной реальностью».





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