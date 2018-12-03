В Осло прошла конференция «Россия при Путине»

Фонд Фритта Орда © Erlend Bjørtvedt

29 и 30 ноября Фонд Фритта Орда и Фонд New York Reviews of Books при партнерском участии COLTA.RU провели в Осло международную конференцию «Россия при Путине».

На конференции обсуждались особенности сложившегося в России политического режима и его самопрезентации, нарушения прав человека в нашей стране и положение ее жителей за пределами Москвы и Петербурга, а также практика публичного шельмования деятелей культуры посредством уголовных процессов.

В конференции участвовали Максим Трудолюбов, Уильям Таубман, Елена Милашина, Ирина Прохорова, Мария Липман, Мартин Паульсен, Михаил Габович, Гру Хольм, Хельге Браккисруд, Бенджамин Натанс, Хелене Шеггестад, Екатерина Сокирянская, Бернхард Л. Мор, Катерина Гордеева, Мария Степанова, Тур Букволл, Александр Баунов, Кристиан Кэрил и Юлие Вильхельмсен.

В параллельной программе конференции состоялись поп-ап выставка Виктории Ломаско «Другие России», поэтические чтения и показ фильма Александра Расторгуева «Выбирая Россию».





















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