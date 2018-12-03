На «Винзаводе» откроется выставка Дарьи Абдуллиной

© Дарья Абдуллина

С 4 декабря по 13 января в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве будет проходить «Лекторий пылающих сердец» Дарьи Абдуллиной — вторая выставка сезона 2018/2019 специального проекта поддержки молодого искусства «Старт».

Первый персональный проект Дарьи Абдуллиной (куратор — Николай Смирнов) отталкивается от понимания искусства как нематериальной деятельности по созданию опыта зрителей и их общей ситуативной социальности, организованной вокруг лекций, сообщает сайт ЦСИ «Винзавод».

Для своего проекта художница организует лекторий, где перформативно представляет свои нарративы для всех желающих. Первая лекция состоится 4 декабря, остальные будут проходить на площадке «Старт» по средам в 18:00.

Темы лекций (могут повторться):

Лекция про рай + мастер-класс по общению с умершими художниками

Вопросы клоунской идентичности. Почему я клоун?

Определение дельфина по простым признакам (как понять, что вы дельфин)

Проблемные моменты в истории пылающих сердец

«Художница не производит явной концептуальной деконструкции или анализа нарративной формы, — пишут организаторы выставки. — И кажется, что ее истории никак не связаны с актуальной общественной ситуацией. Однако у ее деятельности есть другая сторона, которая представлена в небольшой комнатке за лекторием. Это гримерка, кабинет, или архив. Здесь Дарья немного приоткрывает зрителям мотивацию создания образов и размышления, стоящие за ними. О том, что мир — это торт. О его бьющейся сердцевине, которая важней, чем картинка. О том, что художники проигрывают музыкантам, и о том, что для многих товарищей Дарьи по искусству ключевой вопрос состоит в том, как делать искусство, и это, к сожалению, становится важней, чем само искусство. И своими работами Дарья реагирует на этот факт».





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