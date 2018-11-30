Начинается фестиваль NET

Сцена из спектакля «Мы берем это на себя» © NET: Новый Европейский Театр

Сегодня, 30 ноября, на сцене Театра наций в Москве спектаклем цюрихского Шаушпильхауса «Мы берем это на себя» в постановке Кристофа Марталера откроется двадцатый фестиваль «NET: Новый Европейский Театр».

Также в программе юбилейного фестиваля спектакли театров из Израиля, Польши, Франции и Эстонии, собственный проект NET — спектакль «Белый кролик красный кролик» по пьесе иранского драматурга Нассима Сулейманпура, три проекта галереи-мастерской ГРАУНД Ходынка под общим названием «ХМАТ» («Художественный междисциплинарный анти-театр») и музыкальный перформанс «Марксофония» Алексея Коханова и Александра Белоусова на текст «Капитала» Карла Маркса.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут встречи Дискуссионного клуба, а в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» будет представлен юбилейный спецпроект — кинопрограмма «20 лет Нового Европейского Театра», в которую включены записи самых важных спектаклей фестиваля NET за всю его историю.

Закроется фестиваль 20 декабря показом спектакля «Ведьмы: Эфир», созданного «Электротеатром Станиславский» и продюсерским центра Gornostai при поддержке бельгийской Troubleyn Laboratorium. Роли Альберта Эйнштейна и Николы Тесла исполнят актрисы компании Яна Фабра Ивана Йозич и Мария Дафнерос.

Фестиваль NET был создан в 1998 году как независимая театральная инициатива нескольких молодых критиков и вот уже 20 лет раздвигает границы жанров и представлений о театре, вписывает новейший российский театр в современный ему европейский контекст, связывает воедино эстетические, политические и поколенческие поиски. NET открыл для российского зрителя такие важные имена современного театра, как Михаэль Тальхаймер, Ян Фабр, Димитрис Папаиоаунну, Кэти Митчелл, Томас Остермайер, Пиппо Дельбоно, Давид Эспиноза, Алвис Херманис, Давид Бобе, Иво ван Хове, Арпад Шилинг, Эмма Данте, Филипп Кен.

Арт-дирекция фестиваля — Марина Давыдова и Роман Должанский.

Генеральный партнер фестиваля NET — Фонд Михаила Прохорова





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