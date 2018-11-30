Крис Мартин выпускает благотворительный альбом

© Parlophone Records

Сегодня, 30 ноября, выходит мини-альбом «Global Citizen EP 1» – проект, инициированный фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином в поддержку кампаний по искоренению бедности.

В записи альбома «Global Citizen EP 1» приняли участие Фаррелл Уильямс, Stormzy, Дэвид Гетта, Stargate, Cassper Nyovest, Jozzy, Wizkid, Tiwa Savage, Los Unidades (новое название Coldplay) и другие артисты, сообщает Warner Music Russia.

Средства, вырученные от продажи мини-альбома «Global Citizen EP 1», будут также направлены на проекты в сфере обеспечения гендерного равенства, образования, доступа к воде и улучшения санитарных условий.

На альбоме четыре трека. Один из них — «E-Lo» — с 27 ноября доступен на всех цифровых платформах, а также для мгновенного скачивания при предзаказе мини-альбома.

Песня «E-Lo» записана при участии Los Unidades, Фаррелла Уильямса и Jozzy и сопровождается видео, вдохновением для которого послужил Нельсон Мандела, чье столетие отмечается в 2018 году.

Крис Мартин является куратором ежегодного фестиваля живых выступлений Global Citizen. В этом году фестиваль посвящен столетию Нельсона Манделы. 2 декабря на 95-тысячном стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге выступят Бейонсе, Jay-Z, Cassper Nyovest, D'banj, Эд Ширан, Eddie Vedder, Femi Kuti, Фаррелл Уильямс, Sho Madjozi, Tiwa Savage, Usher, Wizkid и Крис Мартин.









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