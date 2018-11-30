В Петербурге объявлены победители «Золотого Трезини»© «Золотой Трезини»
29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных состоялась церемония награждения победителей первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Церемонию открыл Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.
Список победителей опубликован на сайте конкурса. Из 170 проектов, принятых к участию в конкурсе, жюри выбрало лучшие в десяти основных и двух специальных номинациях.
Основные номинации:
Лучший проект жилого комплекса премиум- или бизнес-класса в категории «Архитектура как искусство».
Клубный дом Art View House («Охта Групп»)
Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса в категории «Архитектура как искусство».
ЖК «Четыре горизонта» (RBI)
Лучший проект жилого комплекса комфорт-класса в категории «Архитектура как искусство».
ЖК «Фортеция» (Setl City)
Лучший построенный жилой комплекс комфорт-класса в категории «Архитектура как искусство».
ЖК «Лахта Парк» (ООО «Лахта Парк»)
Лучший проект частного дома в категории «Архитектура как искусство».
«Мегарон» (студия (DZ) M)
Лучший построенный частный дом в категории «Архитектура как искусство».
Загородный дом под Выборгом («Головин & Шретер»)
Лучший проект благоустройства и ландшафтного дизайна в категории «Ландшафт как искусство».
Ландшафтная концепция ЖК Magnifika Residence (Bonava)
Лучший реализованный проект благоустройства и ландшафтного дизайна в категории «Ландшафт как искусство».
Натуралистический сад (Елена Конькова)
Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции памятника архитектуры в категории «Архитектура как искусство».
Реновация торговой галереи «Пассаж» (Jensen Group)
Лучший реализованный проект интерьера квартиры или частного дома в категории «Интерьер как искусство».
Апартаменты в «Парадном квартале» (Yudin & Novikov)
Специальные номинации:
Лучший реализованный проект дизайна интерьера с использованием произведения искусства.
Арт-резиденция на набережной Фонтанки (Marina Gisich Design Studio)
Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга.
Музей эволюции архитектуры в Санкт-Петербурге (Ахсарбек Гаглоев)
Также были вручены призы от партнеров и спонсоров конкурса.
Девиз конкурса «Золотой Трезини» — «Недвижимость как искусство». Конкурс учрежден при поддержке Генерального консульства Швейцарии в 2018 году в ознаменование 300-летней годовщины проведения первого в России архитектурного конкурса. В 1718 году в России были созданы новые органы государственного управления — коллегии, которым потребовалось свое здание. Для выбора проекта постройки Петр I объявил первый в истории страны архитектурный конкурс. Лучшей была признана работа уроженца Швейцарии Доменико Трезини.
Прием заявок на второй открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» будет открыт весной 2019 года.
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