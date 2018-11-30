В Петербурге объявлены победители «Золотого Трезини»

© «Золотой Трезини»

29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных состоялась церемония награждения победителей первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Церемонию открыл Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Список победителей опубликован на сайте конкурса. Из 170 проектов, принятых к участию в конкурсе, жюри выбрало лучшие в десяти основных и двух специальных номинациях.

Основные номинации:

Специальные номинации:

Также были вручены призы от партнеров и спонсоров конкурса.

Девиз конкурса «Золотой Трезини» — «Недвижимость как искусство». Конкурс учрежден при поддержке Генерального консульства Швейцарии в 2018 году в ознаменование 300-летней годовщины проведения первого в России архитектурного конкурса. В 1718 году в России были созданы новые органы государственного управления — коллегии, которым потребовалось свое здание. Для выбора проекта постройки Петр I объявил первый в истории страны архитектурный конкурс. Лучшей была признана работа уроженца Швейцарии Доменико Трезини.

Прием заявок на второй открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» будет открыт весной 2019 года.





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