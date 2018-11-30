Выбрана площадка 5-й Уральской индустриальной биеннале

5-я Уральская индустриальная биеннале пройдет на территории Уральского оптико-механического завода.

Об этом было объявлено 29 ноября на пресс-конференции в Екатеринбурге с участием комиссара биеннале Алисы Прудниковой, куратора основного проекта биеннале Шаоюй Вэн и представителя администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области.

Уральский оптико-механический завод входит в состав холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» и является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России. Сейчас завод переживает этап модернизации, в связи с чем часть площадей будет свободна и сможет принять выставочный проект.

«Еще с 1-й биеннале, с 2010 года, мы мечтали сделать основной проект на действующем заводе, — сказала Алиса Прудникова. — В 2019 году эти мечты сбудутся! 5-я Уральская индустриальная биеннале состоится на действующем предприятии, и особенно отрадно, что это будет Уральский оптико-механический завод. Помимо его производственной специфики, завод интересен своей архитектурой, как пример советского модернизма. И Уральская биеннале хочет открыть городу само здание завода. В рамках исследовательского проекта мы расскажем самые интересные заводские истории и надеемся нанести это здание на культурную карту города».

5-я Уральская индустриальная биеннале пройдет с 10 сентября по 1 декабря 2019 года. Тема биеннале — «Бессмертие».

«Тема "Бессмертие" является не только интересной, но также критически важной для освещения контекста, в котором мы сейчас находимся. Не только для России, но и для человечества в целом. Очень важно, что тема родилась из дискуссии, здесь, в Екатеринбурге, что тема выросла напрямую из локального контекста», — отметила Шаоюй Вэн.

«Я очень вдохновлена площадкой, — добавила она. — и то, что биеннале пройдет на площадке действующего завода — это, возможно, первая и уникальная ситуация... И важно рассмотреть как могут взаимопроникать искусство и жизнь».

Уральская индустриальная биеннале — крупнейший региональный международный художественный проект на территории РФ — проводится Уральским филиалом ГЦСИ-РОСИЗО с 2010 года и исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Первая и вторая биеннале проходили на территории типографии «Уральский рабочий», третья — в конструктивистской гостинице «Исеть», четвертая — в здании бышего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга.





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