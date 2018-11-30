Объявлены лауреаты премии «Московский счет»

© Татьяна Зима

29 ноября на 20-й Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Москве объявлены лауреаты премии «Московский счет» за лучшие поэтические книги 2017 года. Большая премия второй год подряд присуждена Михаилу Айзенбергу.

Как сообщают организаторы премии, ассоциация «Культурная инициатива», он награжден за книгу «Скажешь зима» (М.: Новое издательство, 2017).

Малую премию получила Ирина Котова за книгу «Подводная лодка» (М.: Воймега, 2017).

Специальных премий удостоены две книги:

Ирина Евса — «Лифт» (М.: Воймега, 2017);

Мария Степанова — «Против лирики» (М.: АСТ, 2017).

Дипломы премии получили восемь книг, набравших наибольшее количество голосов:

Анна Аркатова — «Стеклянное пальто» (М.: Воймега, 2017);

Николай Байтов — «Энциклопедия иллюзий» (М.: Новое литературное обозрение, 2017);

Александр Беляков — «Шпион шумерский» (М.: Воймега, 2017);

Сергей Гандлевский — «Ржавчина и желтизна» (М.: Время, 2017);

Кирилл Ковальджи — «Поздние строки» (М.: Вест-Консалтинг, 2017);

Арсений Ровинский — «Незабвенная» ( М.: Новое литературное обозрение, 2017);

Екатерина Соколова — «Волчатник» (М.: Новое литературное обозрение, 2017);

Санджар Янышев — «Умр. Новая книга обращений» (М.: Арт Хаус медиа, 2017).

Премия «Московский счет» — поэтический «Оскар» российский столицы, отражающий позицию «цеха поэтов», — вручается с 2003 года. Премия присуждается в двух номинациях. Большой премией награждается поэт, чья книга набрала наибольшее количество голосов. Малой — автор лучшей дебютной книги. Специальной премией отмечаются книги, которые отделили от победителей несколько голосов.

В список 2017 года было включено 158 книг, в голосовании приняли участие более 150 московских поэтов, представляющих разные литературные течения и поколения.

В качестве эксперимента в 2018 году впервые была вручена награда в студенческой номинации премии «Московский счет». Номинация координируется Центром новейшей русской литературы ИФИ РГГУ. Победитель был избран инициативным жюри, в которое вошли студенты РГГУ, в дальнейшем планируется привлечение к его деятельности студентов других вузов. Лучшей была признана книга Ростислава Амелина «Ключ от башни. Русская готика» (М.: Книжное обозрение; АРГО-РИСК, 2017).

Генеральный партнер премии «Московский счет» — Фонд Михаила Прохорова, партнер премии — Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля





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