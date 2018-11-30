COLTA.RU предлагает поговорить на неудобные темы
23 декабря COLTA.RU проведет в Москве дискуссионный марафон ЧТО БОЛИТ.
Редакторы портала приглашают известных публицистов, деятелей культуры и искусства, наших авторов, героев, друзей и оппонентов к публичному разговору об актуальных и неоднозначных проблемах, которые вызывают в последнее время самые эмоциональные реакции и острую полемику. То, о чем мы спорим в соцсетях, можно будет в этот день обсудить вживую.
Дискуссионный марафон (Facebook, «ВКонтакте») пройдет в воскресенье, 23 декабря, с 15:00 до 20:00 в лектории Level One (Старопименовский переулок, д. 4., стр. 2).
О наших гостях и точном расписании дискуссий мы подробнее расскажем в самое ближайшее время.
Вход на дискуссии свободный.
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