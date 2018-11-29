В России пройдет конкурс проектов молодых художников

Илья Гришаев. pas tout © Nova Art

15 декабря в Петербурге откроется прием заявок на участие в VII Всероссийском конкурсе проектов молодых художников Nova Art. В этом году конкурс посвящен инновациям в искусстве, его тема – «Это Начало, или виртуальный гений».

Проекты на тему искусства будущего, созданные молодыми художниками, будут приниматься на сайте novaartcontest.ru до 1 марта 2019 года.

«Представленные на конкурс произведения должны обладать оригинальной технологической структурой и быть отражением времени, — сообщают организаторы конкурса. — Ключевой критерий — эмоциональный, чувственный опыт, который предлагается пережить зрителю — трансформирующий человека и его взаимодействия с миром. Исследование новых отношений между человеком и звуком, человеком и текстом, человеком и светом. Сегодня искусство исследует новую мифологию отношений людей в пространстве и времени и преодоление тягот формы и реальности».

«Художники часто находятся у истоков появления новых технологий, но это очарование технологией — не что иное, как поиск чуда и способов его достижения. "Инновационность" искусства, скорее, состоит в том, что оно предлагает другие — отличные от философии и точных наук — способы познания мира и инструменты конструирования новой реальности. Искусство предлагает способ познания методом вчувствования. Вновь задавая вечные вопросы о человеческой природе, оно предлагает решать их посредством перешагивания экстремальных порогов восприятия. Сам акт видения превращается в интеллектуальный опыт, а границы видения расширяются», — говорит куратор конкурса, руководитель отдела новых медиа ГМИИ имени А.С. Пушкина, учредитель Центра культуры и искусства MediaArtLab, искусствовед Ольга Шишко.

В апреле 2019 года экспертный совет объявит лонг-лист из 50 лучших проектов, 12 из них войдут в шорт-лист, который сформирует международное жюри — российские и зарубежные кураторы, галеристы, специалисты в области медиа-арта и ученые:

Екатерина Скорб , сотрудница международной лаборатори и SCAMT, ИТМО;

, сотрудница международной лаборатори SCAMT, ИТМО; Дмитрий Булатов , художник, теоретик искусства, куратор Калининградского филиала ГЦСИ;

, художник, теоретик искусства, куратор Калининградского филиала ГЦСИ; Аристарх Чернышев , медиахудожник, соучредитель проект а Electroboutique;

, медиахудожник, соучредитель проект Electroboutique; Сильвиан Леви , основател ь DSL Сollection;

, основател DSL Сollection; Лев Манович , директо р Cultural Analytics Lab;

, директо Cultural Analytics Lab; Стивен Сакс , основатель и директо р Bitforms Gallery;

, основатель и директо Bitforms Gallery; Джоанна де Вос, куратор, арт-критик, писатель.

Двенадцать художников-финалистов представят свои проекты в июне на итоговой выставке на одной из центральных выставочных площадок Петербурга. Часть из них будет удостоена специальных призов от партнеров и попечителей конкурса, в числе которых Маргарита Пушкина, Алиса Прудникова и Виктор Мизиано. Авторы трех проектов получат возможность менторской поддержки и гранты по 150 тысяч рублей на воплощение своих замыслов.





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