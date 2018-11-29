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Театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» пройдет в Петербурге

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Человек из Подольска. Сережа очень тупой»© Театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»

С 4 по 15 декабря в Петербурге пройдет Второй международный театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская».

Программа фестиваля была представлена 29 ноября на пресс-конференции в Петербурге, передает ТАСС.

Как отметили организаторы, главная задача фестиваля — показать в одной программе общую картину жизни театра-школы, где идет непрерывный процесс обучения и творческого развития, собрать вместе театры, близкие по духу, в которых сохраняется принцип студийности.

В этом году фестиваль посвящается памяти режиссера, актера и педагога Дмитрия Брусникина (1957–2018). Фестиваль закроется спектаклем совместного производства театра «Практика» и Мастерской Дмитрия Брусникина «Человек из Подольска. Сережа очень тупой».

Свои спектакли на фестивале представят театры из Москвы, Петербурга, Перми, Глазова, а также из Болгарии, Италии и Великобритании.

Помимо спектаклей в программе фестиваля читки пьес современных драматургов, а 5 декабря в Доме актера состоится творческая встреча с художественным руководителем театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгением Каменьковичем.





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