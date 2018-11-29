Открыт прием заявок в «Фабричные мастерские»© ЦТИ «Фабрика»
Московский Центр творческих индустрий «Фабрика» принимает заявки на участие в шестой сессии программы «Фабричные мастерские».
Как сообщает сайт ЦТИ «Фабрика», организаторы приветствуют как междисциплинарные проекты, так и работы, выполненные в одном жанре.
Заявки на получение мастерской и/или показ своего проекта в пространствах «Фабрики» принимаются от авторов старше 35 лет со стажем работы не менее 3 лет до 10 января 2019 года по адресу cci.fabrika@gmail.com с темой письма «Фабричные мастерские».
Итоги конкурса будут подведены 31 января. Победителям предоставляется студия с оплатой коммунальных расходов и/или выделяется бюджет на производство сделанного в мастерской произведения или работ (до 20 тысяч рублей).
Результатом работы в мастерской станет реализация заявленного проекта/выставки в пространствах «Фабрики» в 2019 году.
В жюри конкурса входят Алексей Веселовский, Александра Данилова, Елена Куприна-Ляхович, Ася Филиппова и Станислав Шурипа.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
18:23В России пройдет конкурс проектов молодых художников
16:55В шести городах России отменены концерты Хаски
15:20В Москве выступит изобретатель биоарта
14:53Отреставрированные фильмы студии Ghibli выйдут в российский прокат
12:45Театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» пройдет в Петербурге
12:14Открыт прием заявок в «Фабричные мастерские»
11:32В Москве пройдет конференция «Музей в городе — Город в музее»
Вчера
18:09Алла Сигалова поставила в МХТ спектакль «ХХ век. Бал»
17:25Открылась ярмарка non/fictionВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить