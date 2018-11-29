Открыт прием заявок в «Фабричные мастерские»

© ЦТИ «Фабрика»

Московский Центр творческих индустрий «Фабрика» принимает заявки на участие в шестой сессии программы «Фабричные мастерские».

Как сообщает сайт ЦТИ «Фабрика», организаторы приветствуют как междисциплинарные проекты, так и работы, выполненные в одном жанре.

Заявки на получение мастерской и/или показ своего проекта в пространствах «Фабрики» принимаются от авторов старше 35 лет со стажем работы не менее 3 лет до 10 января 2019 года по адресу cci.fabrika@gmail.com с темой письма «Фабричные мастерские».

Итоги конкурса будут подведены 31 января. Победителям предоставляется студия с оплатой коммунальных расходов и/или выделяется бюджет на производство сделанного в мастерской произведения или работ (до 20 тысяч рублей).

Результатом работы в мастерской станет реализация заявленного проекта/выставки в пространствах «Фабрики» в 2019 году.

В жюри конкурса входят Алексей Веселовский, Александра Данилова, Елена Куприна-Ляхович, Ася Филиппова и Станислав Шурипа.









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