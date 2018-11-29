В Москве пройдет конференция «Музей в городе — Город в музее»© hamovniki.caoinform.ru
7 и 8 декабря в Музее Москвы пройдет ежегодная международная конференция «Музей в городе – Город в музее», посвященная вопросам развития города и роли музея в нем.
7 декабря на открытии конференции состоится презентация Секции городских музеев России с участием председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, заместителя руководителя департамента культуры Москвы Сергея Перова, исполнительного директора Союза музеев России Ольги Граблевой, президента ИКОМ России Александра Шолохова.
Специальные гости конференции: директор музея Амстердама Юдикье Кирс, директор Европейской музейной академии Массимо Негри, заместитель директора Музея Ливерпуля Кейт Джонсон, ученый секретарь Международного комитета коллекций и деятельности музеев городов мира Елена Савич, бразильский художник и куратор Алекс Флемминг.
В фокусе конференции будут следующие вопросы:
- Что такое городской музей, зачем он городу? Как взаимодействует музей с социумом и формирует культурное пространство
- Каков современный город глазами культуролога, урбаниста, историка, социолога и горожанина?
- Почему важны городские кросс-культурные проекты?
- Как выявить и сохранить ключевые этапы городского развития?
- Как работать с нематериальным наследием, коллективной памятью, частными историями и сохранять его?
К дискуссии приглашены эксперты из разных областей: архитекторы, культурологи, историки, урбанисты, антропологи, кураторы, социологи, экономисты и художники.
В числе спикеров: Алина Сапрыкина (Музей Москвы), Екатерина Проничева (Департамент культуры города Москвы), Алиса Прудникова (ГЦСИ-РОСИЗО), Антон Белов (Музей современного искусства «Гараж»), Павел Трехлеб (Парк «Зарядье»), социолог Алексей Левинсон («Левада-центр»), архитекторы Ярослав Ковальчук (Шанинка), Алексей Муратов (КБ «Стрелка»), Сергей Ситар (МАРШ), антрополог Илья Утехин (Европейский университет в Петербурге), журналисты Фёкла Толстая и Анна Наринская, Михаил Алексеевский (Центр городской антропологии КБ «Стрелка»), Алексей Новиков (Habidatum), философ Елена Петровская, кураторы Евгения Кикодзе и Александра Селиванова и многие другие.
Вход свободный по предварительной регистрации: первый день (7 декабря), второй день (8 декабря).
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