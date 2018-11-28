Алла Сигалова поставила в МХТ спектакль «ХХ век. Бал»

На репетиции спектакля «ХХ век. Бал» © Мария Никифорова

5 и 6 декабря на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «ХХ век. Бал» в постановке Аллы Сигаловой.

Над спектаклем также работали продюсер Константин Эрнст, художник Николай Симонов, художники по костюмам Александр Васильев и Мария Данилова, художник по свету Оскарс Паулиньш, саунд-дизайнеры Яна Лобахина и Илья Елисеев. Роли исполняют Алексей Агапов, Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Павел Ващилин, Кирилл Власов, Ольга Воронина, Яна Гладких, Ульяна Глушкова, Иван Дергачев и другие.

На сайте МХТ «ХХ век. Бал» охарактеризован как «отражения памяти в двух частях с прологом, музыкой и танцевальными этюдами».

«В этом спектакле переплетаются музыка и литература, история и воспоминания. Алла Сигалова и Константин Эрнст придумали спектакль, который строится на их собственных впечатлениях и воспоминаниях о событиях ХХ века», — сообщает пресс-служба театра.

Алла Сигалова: «Поскольку сегодня мы уже чуть отодвинулись от ХХ века, хочется к нему возвращаться, его переосмысливать, вспоминать. Вспоминать те образы, которыми мы жили в ушедшем веке. Впечатлений, конечно, много, нужно было выбирать и сделать очень концентрированную историю, не растекаясь по древу. Этот спектакль — оммаж, жест любви и уважения тем людям, той музыке, тому времени».

Серия премьерных показов спектакля «ХХ век. Бал» продолжится 30 и 31 декабря и 8, 12 и 24 января.





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