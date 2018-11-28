Открылась ярмарка non/fiction

Сегодня, 28 ноября, в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве начала работу 20-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction.

В ярмарке принимают участие более 300 издательств и книготорговых компаний из 25 стран мира, передает ТАСС со ссылкой на председателя оргкомитета non/fiction Василия Бычкова.

По его словам, на девяти площадках ярмарки пройдут более 400 мероприятий. С читателями встретятся отечественные и зарубежные прозаики, поэты, драматурги, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые, кинематографисты, путешественники, деятели культуры и общественные деятели.

В числе российских участников программы non/fiction писатели Александр Архангельский, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Дина Рубина, актрисы Елена Санаева и Чулпан Хаматова.

На ярмарке, в частности, пройдут церемония награждения победителя литературного конкурса на лучший фаучно-фантастический рассказ «Будущее время» (30 ноября), презентация нового романа Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание» (30 ноября), лекции лауреатов премии «Просветитель» Михаила Зыгаря (30 ноября), Сергея Ястребова (2 декабря) и Михаила Майзульса (2 декабря).

Почетный гость non/fiction в этом году — Италия. В работе павильона «Итальянский проспект» примут участие писатели Сандроне Дациери, Паола Дзаннонер, Антония Клюгманн, Эдоардо Нези и Роберто Пацци.

Также среди участников ярмарки переводчик и ведущий переводческого семинара Йожеф Горерети, прозаик и драматург Дьёрдь Шпир и график и мультипликатор Иштван Орос (Венгрия), издатели Ян Венцель, Маркус Дрессен и Филипп Мойзер (Германия), писатели Авраам Б. Иегошуа и Бенджамин Балинт (Израиль), писатель и литературный критик Хорхе Каррион и драматург Хуан Майорга (Испания), философ Младен Долар (Словения), прозаик Натан Ингландер и историк и политолог, лауреат Пулитцеровской премии Уильям Таубман (США), историк Алпо Юнтунен (Финляндия), писатели Филипп Клодель, Антуан Лорен и Кристоф Оно-ди-Био (Франция).

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction проводится в ЦДХ с 1999 года. За время существования площадки ее почетными гостями были Франция, Германия, Япония, Финляндия и другие страны. Ежегодно ярмарку посещают около 30 тысяч человек.





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