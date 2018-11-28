Новый роман Линор Горалик обсудят в «Пионере»Фрагмент обложки книги «Все, способные дышать дыхание»© АСТ
30 ноября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение нового романа Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание», который выйдет в издательстве АСТ к ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction.
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
Линор Горалик — поэт, стипендиат фонда Иосифа Бродского (2016), исследователь моды, автор культового комикса «Заяц ПЦ» и нескольких романов и повестей. Действие ее нового романа «Все, способные дышать дыхание» разворачивается в пространстве, навеянном историей современного Израиля, антиутопии, в которой звери заговорили, а человек часто испытывает стыд за собственное существование после гуманитарной и психологической катастрофы.
Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с Линор Горалик о ее новом романе и обсудит, как мы сопереживаем другим в современном мире.
На встрече можно будет купить книгу «Все, способные дышать дыхание» по специальной цене и подписать ее у автора.
Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
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