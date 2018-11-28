 
15:02 28 ноября 2018Новости
11140
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Новый роман Линор Горалик обсудят в «Пионере»

News_detailed_pictureФрагмент обложки книги «Все, способные дышать дыхание»© АСТ

30 ноября в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение нового романа Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание», который выйдет в издательстве АСТ к ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Линор Горалик — поэт, стипендиат фонда Иосифа Бродского (2016), исследователь моды, автор культового комикса «Заяц ПЦ» и нескольких романов и повестей. Действие ее нового романа «Все, способные дышать дыхание» разворачивается в пространстве, навеянном историей современного Израиля, антиутопии, в которой звери заговорили, а человек часто испытывает стыд за собственное существование после гуманитарной и психологической катастрофы.

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов поговорит с Линор Горалик о ее новом романе и обсудит, как мы сопереживаем другим в современном мире.

На встрече можно будет купить книгу «Все, способные дышать дыхание» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте

ИнтерзонаКино
Интерзона 

«Транзит» Кристиана Петцольда на Фестивале немецкого кино

28 ноября 20185450
Аннамари Джагоз: «Феминистская критика харассмента всегда легко обращалась консерваторами в свою пользу»Общество
Аннамари Джагоз: «Феминистская критика харассмента всегда легко обращалась консерваторами в свою пользу» 

Автор классической книги «Введение в квир-теорию» приезжает на фестиваль «NOW». C профессором Университета Сиднея поговорил социолог Александр Кондаков

27 ноября 201819440
И его братьяКино
И его братья 

До 5 декабря в московском кинотеатре «Космос» — мини-ретроспектива Алексея Балабанова

27 ноября 201814410