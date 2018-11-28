В ГЦСИ откроется выставка «Предчувствие космоса»

Ольга и Александр Флоренские. Военный вертолет. Из проекта «Русский трофей». 2002-2006 © ГЦСИ

Работы Ильи Кабакова, Леонида Тишкова, Эрика Булатова и других художников будут представлены на выставка «Предчувствие космоса», котора пройдет с 29 ноября по 17 февраля в московском Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО.

«Драматургия проекта раскрывает взаимоотношения человека и окружающей его космической беспредельности, — сообщает сайт РОСИЗО. — По ее законам в произведениях оживают идеи Николая Федорова об органике бессмертия человека, раскрываются принципы космических технологий Константина Циолковского, образы межпланетных станций-архитектонов Казимира Малевича и поэтические размышления Ильи Кабакова о полётах человека в обыденной жизни».

«Образность полета как согласия присутствует во всех объектах выставки, напоминая и о том, что структура космоса открывается не только физиками, но и художниками. В ее микро- и макроформах, как в биении космического пульса, таится ритм бесконечно открытой системы. Верх и низ, вдох и выдох, как в четырехчастной композиции Эрика Булатова, составляет внутреннее строение артефактов проекта, иногда принимая ироничный характер театрального действия. Так, Шифра Каждан переосмысляет один из главных сюжетов эпохи Возрождения — микеланджеловское сотворение Адама: вытянутые в знаменитом жесте руки обмениваются шоколадным батончиком Mars».

Центральное место на выставке займут инсталляции Леонида Тишкова, в том числе «Завещание Юпитера». Также в экспозицию войдут видео Объединения «Вверх!» «Россия вверх!», произведения из коллекции РОСИЗО-ГЦСИ Вадима Захарова, Константина Батынкова, Владислава Ефимова, Нины Котёл и других художников, которые используют новые арт-технологии.

Куратор выставки — Виталий Пацюков, сокураторы — Светлана Макеева и Екатерина Дракунова.





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