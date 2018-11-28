Американские кинокритики назвали лучшие фильмы года

Кадр из фильма «Зеленая книга» © Universal Pictures

Национальный совет кинокритиков США объявил лауреатов своей премии по итогам 2018 года. Лучшим фильмом признана комедийная биографическая драма Питера Фаррелли «Зеленая книга» (Green Book).

В категории «Лучший режиссер» критики отметили Брэдли Купера. Леди Гага, снявшаяся в его фильме «Звезда родилась» (A Star Is Born) признана лучшей актрисой, Вигго Мортенсен («Зеленая книга») — лучшим актером.

В список десяти лучших фильмов 2018 года, в частности, вошли «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs) Итана и Джоэла Коэнов, «Восьмой класс» (Eighth Grade) Бо Бернема и «Рома» (Roma) Альфонсо Куарона.

В числе лучших фильмов на иностранном языке американские критики назвали картины «Пылающий» (Burning, Южная Корея) Ли Чхан-дона, «Счастливый Лазарь» (Lazzaro felice / Happy as Lazzaro, Италия) Аличе Рорвакер и «Магазинные воришки» (Manbiki kazoku / Shoplifters, Япония) Хирокадзу Корээды.

Полный список лауреатов премии Национального совета кинокритиков США опубликован на его сайте. Церемония вручения премии пройдет 8 января в Нью-Йорке.

Как отмечает Deadline Hollywood, Национальный совет кинокритиков США редко сходится во мнениях с Американской киноакадемией, присуждающей премию «Оскар». Так, в прошлом году главные призы критиков достались драматическому триллеру Стивена Спилберга «Секретное досье» (The Post) и сыгравшим в нем Мерил Стрип и Тому Хэнксу, но на оскаровской церемонии этот фильм остался без наград.

Последний раз победители в категории «Лучший фильм» по версии Национального совета кинокритиков США и Американской киноакадемии совпали в 2008 году, когда и премию критиков, и «Оскар» получила картина Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» (Slumdog Millionaire).









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