Лейбл Klammklang отпразднует пятилетие в Москве

© KK 5 YRS / Facebook

8 декабря красноярское музыкального издательство Klammklang отметит свое пятилетие в новом пространстве «Рихтер» на Пятницкой улице в Москве.

Как сообщают организаторы вечера, его главной сценой станет «тайная комната» на втором этаже, где выступт гости из Берлина.

Саунд-артисты Августа Викунайте и Уго Эскинка представят там свою работу «Works for Electromagnetic Tape & Digital Signal Processing», релиз которой на лейбле Klammklang состоится в начале следующего года, а артистка лейбла Not Not Fun и автор одной из первых кассет на Klammklang Галина Озеран выступит с вокально-электромузыкальной импровизацией.

На первом этаже «Рихтера» будут организованы две площадки: экспериментальная сцена в галерее и AV–кабинет.

На экспериментальной сцене выступят Сергей Летов и Владимир Лучанский, Mårble представит свой готовящийся к выходу на Klammklang альбом «Criminal Russia», прозвучит лайв KP Transmission и специальный сет Евгения Былины.

В кабинете будут представлены инсталляция художника и музыканта, участника объединения «Наука и Искусство» Эрнеста Яковлева и аудиовизуальные программы артистов лейбла Zurkas Tepla и Art Crime.

В остальных открытых комнатах «Рихтера» будут располагаться мультимедийные инсталляции, одну из которых подготовит московский художник, музыкант и куратор Влад Добровольский при участии Леты Добровольской.

Меропритие проводится при поддержке Гёте-Института в Москве





