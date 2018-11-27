Фонд «Хамовники» устраивает фестиваль о ненормированной России

2 декабря в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве пройдет фестиваль «Другая страна», организованный Фондом поддержки социальных исследований «Хамовники». Участники фестиваля представят другой взгляд на зоны социальной жизни, выпадающие из внимания общества.

Начало в 12:00, вход свободный по предварительной регистрации, адрес «InLiberty Рассвет»: Столярный пер., д. 3, стр. 1.

Программу фестиваля откроет лекция социолога Симона Кордонского о том, почему ученые так мало знают и пишут о настоящей России вокруг нас. Эксперты поговорят о правовых анклавах, которые живут по своим законам, обычных жителях страны, о которых не говорят по телевизору, и разных формах теневой экономики.

Закроет фестиваль дискуссия о проблеме соотношения научного и реального, в которой, помимо Кордонского, примут участие философ Виталий Куренной, социолог Дмитрий Рогозин и сооснователь «ПостНауки» Ивар Максутов.

Также среди участников фестиваля журналисты Дмитрий Бутрин («Коммерсантъ»), Максим Кашулинский (Republic), Григорий Туманов («Батенька, да вы трансформер») и Александр Павлов («Ульяновск — город новостей»), социологи Татьяна Журавская, Ольга Маляренко, Ольга Пинчук, Артемий Позаненко и Юрий Плюснин, историк Сергей Селеев, политолог Александр Давыдов и антрополог Сергей Мохов.

«Чтобы заниматься анализом, нужно сначала Россию описать. Но Россия не описана и даже сама культура описания исчезла в 30-е годы вместе с людьми, носителями этой культуры. На государственном уровне существует некоторое нормативное представление о стране, какой она якобы должна быть. Но с другой стороны, у нас отсутствует достоверное представление о реальности. В нашей стране нет ничего исключительного, кроме того, что ни ученые наши, ни власть не хотят знать, как страна живет», — говорит профессор НИУ ВШЭ, председатель экспертного совета Фонда «Хамовники» Симон Кордонский.







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