В Еврейском музее пройдет презентация книги «Нелегалка»

29 ноября в Еврейском музее и центре толерантности при поддержке Гёте-Института в Москве состоится встреча с Германом Симоном, составителем книги «Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине в 1940-1945 гг.».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте Еврейского музея.

Мария Ялович (1922-1998) — еврейка, родившаяся в Берлине, — принадлежит к числу немногих, спасшихся от преследований во времена нацизма. Незадолго до смерти она рассказала историю своей жизни своему сыну, 77 магнитофонных пленок с записью ее рассказа легли в основу книги «Нелегалка. Как молодая девушка выжила в Берлине в 1940–1945 гг.».

Книга вышла в 2014 году на немецком языке и была встречена восторженными отзывами критиков. С тех пор она была переведена на основные европейские языки. В 2018 году воспоминания были опубликованы в переводе Н.Н. Федоровой в московском издательстве Corpus. Для Марии Ялович-Симон было бы большой радостью узнать, что наконец выходит издание и на русском языке, ведь из последнего укрытия на юго-востоке Берлина ее освободили солдаты Красной армии, отмечает сайт Гёте-Института.

На вечере в Еврейском музее книгу представит Герман Симон, основатель и многолетний директор фонда «Новая синагога Берлина — Centrum Judaicum», сын Марии Ялович-Симон, составивший печатную версию воспоминаний совместно с публицистом Ирене Штратенверт.





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