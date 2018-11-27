Вручена премия «Профессия — журналист»

24 ноября в Праге состоялась церемония награждения лауреатов учрежденной движением «Открытая Россия» премии «Профессия – журналист» по итогам 2018 года.

Как сообщает сайт премии, жюри во главе с Марией Слоним из более 300 публикаций, представленных на конкурс, выбрало победителей в пяти номинациях:

В номинации «Публицистика» в этом году премию решено не присуждать.

Специальный приз получил портал «Медиазона» за всестороннее освещение темы пыток и публикации, приведшие к уголовному расследованию преступлений в российской пенитенциарной системе.

Дополнительный приз вручен Катерине Гордеевой и Роману Суперу за документальный фильм-расследование «"Театральное дело": как Серебренников потратил 218 миллионов».





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