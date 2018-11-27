Вручена премия «Профессия — журналист»© «Профессия — журналист»
24 ноября в Праге состоялась церемония награждения лауреатов учрежденной движением «Открытая Россия» премии «Профессия – журналист» по итогам 2018 года.
Как сообщает сайт премии, жюри во главе с Марией Слоним из более 300 публикаций, представленных на конкурс, выбрало победителей в пяти номинациях:
- «Расследование»
Роман Доброхотов — «Солберецкие: Часть первая. Часть вторая. Часть третья. Часть четвертая» (The Insider)
- «Репортаж»
Шура Буртин — «Главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева судят за наркотики» («Медуза»)
- «Интервью + портрет»
Олеся Герасименко — «"Я идеальный человек-Россия": рэпер Фейс от "Бургера" до Мандельштама» (Русская служба BBC)
- «Региональные медиа»
Анна Яровая — «Переписать Сандармох» (7х7)
- «Новые медиа»
«Всё сложно», интерактивный фильм. («Такие дела»)
В номинации «Публицистика» в этом году премию решено не присуждать.
Специальный приз получил портал «Медиазона» за всестороннее освещение темы пыток и публикации, приведшие к уголовному расследованию преступлений в российской пенитенциарной системе.
Дополнительный приз вручен Катерине Гордеевой и Роману Суперу за документальный фильм-расследование «"Театральное дело": как Серебренников потратил 218 миллионов».
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