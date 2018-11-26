«Сеанс» выпустил книгу Алены Солнцевой о Сергее Сельянове© «Сеанс»
29 ноября на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Центральном доме художника состоится встреча с режиссером и продюсером Сергеем Сельяновым и презентация вышедшей в издательстве «Сеанс» книги Алены Солнцевой «Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии "СТВ", рассказанные им самим».
Встреча «Литература и кино: какие книги поддаются экранизации» начнется в 19:00.
Какие сюжеты ищут и выбирают продюсеры? На что они обращают внимание? Какие книги больше подходят для экранизации, а какие меньше? Как может измениться книга по пути к экрану?
Эти вопросы с Сергеем Сельяновым обсудят главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус и критик Алена Солнцева, автор книги «Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии "СТВ", рассказанные им самим».
«В детстве Сельянов хотел стать сначала летчиком, затем — писателем, — говорится в аннотации к книге. — Потом в его жизни появилось кино. О родителях, своей любви к фильмам Чаплина и мечте выиграть деньги на камеру, чтобы снять первый любительский фильм, о первых шагах в большом кино и переходе к работе продюсера, о роли государства в судьбе отечественного кинематографа и его нынешнем состоянии Сергей Сельянов откровенно рассказывает одному из лучших отечественных кинокритиков, давая читателю редкую возможность взглянуть на внутреннее устройство современного российского кинобизнеса глазами одного из ключевых игроков».
Организаторы: Издательство «Сеанс» и Независимый Альянс при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
18:22«Сеанс» выпустил книгу Алены Солнцевой о Сергее Сельянове
16:58Объявлены лауреаты приза музыкальных критиков
16:27Натан Ингландер выступит в ЦИМе
15:03На фестивале ECOCUP состоится открытая презентация российских кинопроектов
14:21Художникам предлагают создать объекты для инклюзивной выставки
13:48Хаски выпускают из-под ареста
13:07Фестиваль польской культуры пройдет в Москве
10:54Баста, Oxxxymiron и Noize MC проведут концерт солидарности с ХаскиВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить