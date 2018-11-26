«Сеанс» выпустил книгу Алены Солнцевой о Сергее Сельянове

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29 ноября на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в Центральном доме художника состоится встреча с режиссером и продюсером Сергеем Сельяновым и презентация вышедшей в издательстве «Сеанс» книги Алены Солнцевой «Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии "СТВ", рассказанные им самим».

Встреча «Литература и кино: какие книги поддаются экранизации» начнется в 19:00.

Какие сюжеты ищут и выбирают продюсеры? На что они обращают внимание? Какие книги больше подходят для экранизации, а какие меньше? Как может измениться книга по пути к экрану?

Эти вопросы с Сергеем Сельяновым обсудят главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус и критик Алена Солнцева, автор книги «Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии "СТВ", рассказанные им самим».

«В детстве Сельянов хотел стать сначала летчиком, затем — писателем, — говорится в аннотации к книге. — Потом в его жизни появилось кино. О родителях, своей любви к фильмам Чаплина и мечте выиграть деньги на камеру, чтобы снять первый любительский фильм, о первых шагах в большом кино и переходе к работе продюсера, о роли государства в судьбе отечественного кинематографа и его нынешнем состоянии Сергей Сельянов откровенно рассказывает одному из лучших отечественных кинокритиков, давая читателю редкую возможность взглянуть на внутреннее устройство современного российского кинобизнеса глазами одного из ключевых игроков».

Организаторы: Издательство «Сеанс» и Независимый Альянс при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям









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