Натан Ингландер выступит в ЦИМе

28 ноября в Центре имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) в Москве культурно-образовательный проект «Эшколот» организует творческий вечер американского писателя Натана Ингландера.

Начало в 20:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.

В программе чтение рассказов из новой книги Натана Ингландера «Ужин в центре Земли» и сторителлинг. Писатель будет выступать на английском языке, желающие смогут воспользоваться синхронным переводом в наушниках.

«Натан Ингландер неизменно входит в списки, вроде 20 Writers for the 21st Century или 100 Years of the Best American Short Stories, получает Frank O'Connor International Short Story Award или Bard Fiction Prize, переводится на десятки языков мира, и все это — благодаря своему неповторимому дару рассказчика», — говорится в сообщении на сайте проекта «Эшколот».

«Все рассказы, которые прозвучат в живом авторском исполнении, — пишут организаторы вечера. — связаны с Израилем, Иерусалимом, арабо-израильским конфликтом — кругом тем последней по времени книги Ингландера Dinner at the Center of the Earth ("Ужин в центре Земли"), еще не переведенной на русский язык (в планах издательства "Книжники")».

Вечер проводится при поддержке фонда «Генезис»





