На фестивале ECOCUP состоится открытая презентация российских кинопроектов

29 ноября в Представительстве Европейского Союза в России в рамках IX Международного фестиваля зеленого документального кино ECOCUP российские режиссеры представят экспертам и публике фильмы, над которыми они работают.

Начало в 18:00, вход свободный по предварительной регистрации, адрес Представительства ЕС в России: Москва

Зубовский бульвар, д. 2, стр. 7.

На встрече «Work in progress. Российский экодок» будет представлено пять проектов:

«#ЯВолонтер» (руководитель проекта Никита Тихонов-Рау, режиссер мобильной группы Гаяне Петросян);

(руководитель проекта Никита Тихонов-Рау, режиссер мобильной группы Гаяне Петросян); «Гималайский медведь» (продюсер Ирина Журавлева , LESFILM);

(продюсер Ирина Журавлева LESFILM); «Земля кулика-лопатня» (режиссеры Андрей Максимов и Юлия Даркова);

(режиссеры Андрей Максимов и Юлия Даркова); «Мухоловка и другие жители Земли» (режиссер Светлана Быченко);

(режиссер Светлана Быченко); «Грассрутс 2. Хопер» (режиссер Константин Давыдкин, продюсер Мария Мускевич).

В обсуждении проектов примут участие директор экологического кинофестиваля Film du Vert в Женеве Николя Гиньяр (Швейцария), организатор фестиваля экологического кино DCEFF в Вашингтоне Оуэн Дэвис (США), режиссер-документалист Руди Гнутти (Испания) и представитель фестивального агентства Festagent Екатерина Русакович (Россия).

На IX Международном фестивале зеленого документального кино ECOCUP с 27 ноября по 2 декабря в Центре документального кино и на других площадках Москвы будут показаны более двадцати фильмов из десяти стран мира. Кроме того, в программе фестиваля дискуссии с участием экспертов и режиссеров, мастер-класс по документалистике, ужин из продуктов на выброс, встречи с режиссерами, писателями и экспертами, а также турнир молодых ученых (science slam) и своп-вечеринка.

Фестиваль ECOCUP проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, Фонда имени Генриха Бёлля и посольства США в России





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