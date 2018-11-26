На фестивале ECOCUP состоится открытая презентация российских кинопроектов© ECOCUP
29 ноября в Представительстве Европейского Союза в России в рамках IX Международного фестиваля зеленого документального кино ECOCUP российские режиссеры представят экспертам и публике фильмы, над которыми они работают.
Начало в 18:00, вход свободный по предварительной регистрации, адрес Представительства ЕС в России: Москва
Зубовский бульвар, д. 2, стр. 7.
На встрече «Work in progress. Российский экодок» будет представлено пять проектов:
- «#ЯВолонтер» (руководитель проекта Никита Тихонов-Рау, режиссер мобильной группы Гаяне Петросян);
- «Гималайский медведь» (продюсер Ирина Журавлева, LESFILM);
- «Земля кулика-лопатня» (режиссеры Андрей Максимов и Юлия Даркова);
- «Мухоловка и другие жители Земли» (режиссер Светлана Быченко);
- «Грассрутс 2. Хопер» (режиссер Константин Давыдкин, продюсер Мария Мускевич).
В обсуждении проектов примут участие директор экологического кинофестиваля Film du Vert в Женеве Николя Гиньяр (Швейцария), организатор фестиваля экологического кино DCEFF в Вашингтоне Оуэн Дэвис (США), режиссер-документалист Руди Гнутти (Испания) и представитель фестивального агентства Festagent Екатерина Русакович (Россия).
На IX Международном фестивале зеленого документального кино ECOCUP с 27 ноября по 2 декабря в Центре документального кино и на других площадках Москвы будут показаны более двадцати фильмов из десяти стран мира. Кроме того, в программе фестиваля дискуссии с участием экспертов и режиссеров, мастер-класс по документалистике, ужин из продуктов на выброс, встречи с режиссерами, писателями и экспертами, а также турнир молодых ученых (science slam) и своп-вечеринка.
Фестиваль ECOCUP проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, Фонда имени Генриха Бёлля и посольства США в России
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