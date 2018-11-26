Художникам предлагают создать объекты для инклюзивной выставки

Государственный центр современного искусства в составе РОСИЗО (ГЦСИ-РОСИЗО) и Благотворительный фонд «Гольфстрим» объявляют open-call для художников на создание арт-объектов для выставки в рамках инклюзивной программы «Современное искусство и особое восприятие».

Выставка «Искусство быть» откроется в ГЦСИ-РОСИЗО в Москве в 2019 году. Как сообщает сайт РОСИЗО, на ней будут представлены произведения современных художников, инициирующие активное коммуникативное взаимодействие посетителей.

Отбор работ на выставку производится по результатам конкурса. Техническое задание составлено психологами, арт-терапевтами и педагогами совместно с кураторами выставки. В конкурсе могут принять участие авторы, работающие в следующих направлениях и форматах:

аудиовизуальное искусство;

технологическое искусство;

саунд-арт;

паблик-арт;

авторские игры;

инсталляции;

книга художника;

перформанс;

коммьюнити-арт проекты.

Заявки принимаются до 20 декабря по адресу artinclusion@ncca.ru, результаты конкурса объявят после 25 декабря.

Шорт-лист конкурса будет сформирован экспертным советом, в который входят искусствоведы, культурологи, психологи и педагоги. Победителей конкурса определит жюри в составе:

Ярослав Алешин , директор Музея Вадима Сидура, ММОМА;

, директор Музея Вадима Сидура, ММОМА; Евгения Игнатушко , начальник научно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГЦСИ-РОСИЗО;

, начальник научно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала ГЦСИ-РОСИЗО; Ирина Горлова , куратор, искусствовед, заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи;

, куратор, искусствовед, заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи; Алексей Ретеюм , академик РАХ, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»;

, академик РАХ, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»; Сергей Ваньшин , генеральный директор института «Реакомп» ВОС;

, генеральный директор института «Реакомп» ВОС; Евгения Киселева, искусствовед, куратор инклюзивных проектов ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Победители конкурса получат возможность реализовать свой проект и принять участие в выставке. Условия конкурса предполагают оплату расходов на изготовление работы (произведений), покрытие командировочных расходов и выплату гонорара.





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