ММОМА и Гёте-Институт завершают программу «Формы художественной жизни»

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1 декабря в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) откроется заключительная часть совместной программы ММОМА и Гёте-Института «Формы художественной жизни» – выставка «Как нам всем оказаться в будущем?».

Проект создан по инициативе пространства Spektrum (Берлин) совместно с ММОМА и Гёте-Институтом в Москве и посвящен синтезу технологий, научного знания и художественных практик, сообщает сайт ММОМА,

В рамках программы художникам, активистам, исследователям, студентам и просто энтузиастам будет предложено подумать о новых подходах к применению научных знаний и к исследованию современного состояния человека и общества.

В течение трех месяцев проект Spektrum будет разворачиваться вокруг трех основных тем: «Звуковые вибрации», «Создавая эмпатию» и «Интеллект всего». Эти направления исследования будут представлены не только на выставке, но и на трех семинарах, функционирующих по принципу горизонтального сотрудничества и использующих методы оперативной передачи информации и простого моделирования.

Также запланировано проведение трех открытых встреч, на которых самоорганизующиеся пространства, коллективы и отдельные художники представят свои проекты и смогут обменяться опытом.

Выставка «Как нам всем оказаться в будущем?» в Образовательном центре ММОМА продлится до 24 февраля 2019 года.





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