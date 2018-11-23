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Alva Noto представит новое шоу в Москве

News_detailed_picture© AND Concert

15 декабря в концертном зале «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) в Москве состоится российская премьера нового аудиовизуального шоу «Unieqav» немецкого звукового художника Alva Noto, работающего на стыке музыки, искусства и науки.

Alva Noto — сценическое имя берлинца Карстена Николая, основателя лейбла Raster-Noton, который стал символом интеллектуального и экспериментального техно.

«Это артист, который много лет проводит по восемь часов в день в студии, но не меньше, чем музыкой, при создании своих звуковых ландшафтов вдохновляется кинематографом, архитектурой и звуками окружающей среды, — сообщают организаторы концерта в ЦДП. — Его альбомы — это всегда саундтреки к визуалам и ощущениям, которые он испытывал в определенный момент времени. В качестве визуального артиста Карстен участвовал во множестве выставок, в том числе в двух Венецианских биеннале».

Альбом «Unieqav» вышел в марте 2018 года, «триггером для его записи стала ночь в "Бергхайне", когда Карстен, по его словам, почувствовал полное единение с аудиторией, играя свой новый трек ("я знаю акустику этого места очень хорошо, это великое место для изучения звука")».

Новое шоу «Unieqav» было впервые представлено в берлинском зале Funkhaus, первое российское исполнение состоится на декабрьском концерте в Москве.

Выступление Alva Noto в ЦДП откроет серию ежемесячных концертов «AND!?» промоутерской группы AND Concert

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