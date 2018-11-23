В Тургеневке пройдет презентация книги Иммануэля Римского© Tallinna Ülikool
25 ноября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в Москве культурно-образовательный проект «Эшколот» организует презентацию первого сборника переводов сонетов средневекового еврейского поэта Иммануэля Римского на русский язык.
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Книга «Иммануэль Римский. Избранное» вышла в издательстве Таллинского университета.
«В творчестве Иммануэля Римского (Manoello Guideo), творившего в Италии на рубеже XIII и XIV веков, органически сочетаются еврейская, арабо-испанская и итальянская культурные и поэтические традиции», — говорится в издательской аннотации к книге.
«Иммануэль вошел в историю мировой поэзии как создатель ивритского сонета — первой вне итальянской языковой среды сонетной традиции. В творчестве Иммануэля сочетаются средневековые и ренессансные мотивы. Его поэзия казалась столь эротичной и фривольной, что в ребе Иосиф Каро в своем кодексе "Шултан арух" постановил: "Стихи легкомысленного содержания и эротические речи, такие, как книга Иммануэля <...>, запрещено читать в субботу, да и в будни запрещено". Тем не менее, стихи Иммануэля пользовались широкой популярностью, а один из его гимнов до сих пор входит во многие еврейские молитвенники. Творчество Иммануэля Римского — яркий памятник эпохи и увлекательное чтение».
В презентации книги «Иммануэль Римский. Избранное» примут участие ее переводчик Шломо Крол, востоковед Семен Якерсон, а также ансамбль старинной музыки (Мария Батова и Дарья Маглеваная).
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