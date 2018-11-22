В Госфильмофонде выявлено нецелевое расходование 327 млн рублей

Генпрокуратура РФ выявила в Госфильмофонде нарушения при расходовании 327 млн рублей.

«Установлено, что средства в размере 325 млн рублей, полученные Госфильмофондом на реализацию государственных программ, неправомерно направлены на проведение капитального ремонта кинотеатра "Россия" в Саранске, не входящего в имущественный комплекс учреждения», — цитирует РИА Новости официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Он пояснил, что при этом подрядчику были выплачены 9 млн рублей за невыполненные работы.

«Кроме того, должностными лицами Госфильмофонда приняты не выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, отнесенных ко второму классу опасности, на общую сумму 2 млн рублей», — сказал Куренной.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что возбуждено два уголовных дела: о мошенничестве в отношении должностных лиц подрядных организаций и о халатности в отношении чиновников Госфильмофонда.







