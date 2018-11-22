Борис Гребенщиков отправится в юбилейный тур по России и Украине© «Аквариум»
С 30 ноября по 17 декабря в одиннадцати городах России и Украины пройдут концерты тура «БГ65» группы «Аквариум» и Бориса Гребенщикова, посвященные его 65-летию.
Расписание тура «БГ65» приводится на сайте «Аквариума».
Он начнется 30 ноября в Нижнем Новгороде, затем музыканты выступят в Казани (1 декабря), Москве (2 декабря), Екатеринбурге (4 декабря), Петербурге (6 декабря), Киеве (8 декабря), Одессе (10 декабря), Херсоне (12 декабря), Запорожье (13 декабря), Днепре (14 декабря) и завершат тур двумя концертами в Харькове (15 и 17 декабря).
«Борис Гребенщиков и "Аквариум" отметят 65-летие БГ грандиозной концертной программой "Двери Травы", в которой будет собрано лучшее из богатого творчества группы», — цитирует ТАСС организаторов концерта в Петербурге.
Ранее было объявлено, что 27 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится мировая премьера симфонической фантазии на темы песен Бориса Гребенщикова, созданной московским композитором Алексеем Курбатовым.
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