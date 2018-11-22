Премьера документального фильма о «Неделе совести» состоится в МАММ

© Международный Мемориал

30 ноября в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) пройдет премьерный показ документального фильма «30 лет совести», который рассказывает о «Неделе совести» – первой в СССР общественной акции, посвященной жертвам политических репрессий.

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

«Неделя совести» проходила в ДК МЭЛЗ (Дворец культуры Московского электролампового завода, ныне Дворец на Яузе) с 19 по 26 ноября 1988 года. После того, как в июле 1988 года акция была анонсирована в «Огоньке», ее организаторы получили десятки тысяч документов от родственников жертв политического террора. Театральный художник Дмитрий Крымов построил в фойе ДК МЭЛЗ «Стену памяти», к которой каждый мог прикрепить документы и фотографии репрессированных. На большой карте Советского Союза были отмечены лагеря. Был объявлен открытый конкурс на мемориал жертвам репрессий.

В ноябре 1988 года всю неделю вокруг ДК МЭЛЗ стояла длинная очередь. В специально организованном информационном центре можно было получить справки об исчезнувших родственниках. На вечерах «Недели совести» выступали известные писатели, актеры, художники, журналисты, общественные деятели, были показаны первые фильмы о репрессиях.

В фильме «30 лет совести», созданным проектом «История России в фотографиях» совместно с Международным Мемориалом, участники «Недели совести» рассказывают о том, как удалось организовать подобное беспрецедентное мероприятие, дополняя свои воспоминания уникальными фотографиями и видеохроникой.

На вечере в МАММ выступят создатели фильма и организаторы «Недели совести» — продюсер Александр Вайнштейн (в 1988 году — директор ДК МЭЛЗ), галерист Любовь Шакс (в 1988 году — заведующая отделом ДК МЭЛЗ), театральный художник и режиссер Дмитрий Крымов, историк Дмитрий Юрасов, архитектор Борис Уборевич-Боровский, фотограф Юрий Рост.



