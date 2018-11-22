На фестивале немецкого кино в Москве покажут 27 фильмов

Кадр из фильма «Транзит» © CoolConnections

С 29 ноября по 3 декабря в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» компания German Films и арт-объединение CoolConnections представят 17-й Фестиваль немецкого кино. В его программе 12 полнометражных и 15 короткометражных фильмов.

На открытии режиссер Вольфганг Фишер представит свой фильм «Стикс» (Styx, Германия, 2018), также в первый день фестиваля будет показана новая картина «Транзит» (Transit, Германия-Франция, 2018) лидера берлинской школы Кристиана Петцольда.

Полностью программа 17-го Фестиваля немецкого кино приводится на сайте арт-объединения CoolConnections.

Все фильмы будут демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.

Гостями фестиваля станут актриса Саёра Сафари и режиссеры Ханс Вайнгартнер, Юлия Карактер, Юлия Ланхгоф, Вольфганг Фишер и Файт Зельмер.

Фестиваль проводится при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации и Гёте-Института











