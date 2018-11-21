Фильм «Почему мы креативны?» выходит в российский прокат

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Компания «Иноекино» выпускает в прокат в России документальный фильм немецкого режиссера Германа Васке «Почему мы креативны?», материал для которого собирался 30 лет.

Путешествуя по всему миру, Герман Васке 30 лет общался с ключевыми фигурами нашей эпохи — учеными, музыкантами, художниками и режиссерами, сообщает сайт компании «Иноекино». Находясь в разных точках земного шара, он задавал вопрос о природе креативности, тем, кому удалось не только преуспеть в своей сфере, но и преобразить ее.

За эти годы Васке поговорил со 101 человеком, среди которых Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмьен Херст, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-лама, Квентин Тарантино, Ник Кейв, Славой Жижек и многие другие режиссеры, философы, музыканты и художники, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии, мировые звезды политики, бизнеса и науки.

Прокат фильма в РФ начинается 13 декабря, но уже с 23 ноября его можно будет посмотреть на фестивале «Политех 360».