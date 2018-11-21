Фильм «Почему мы креативны?» выходит в российский прокат© «Иноекино»
Компания «Иноекино» выпускает в прокат в России документальный фильм немецкого режиссера Германа Васке «Почему мы креативны?», материал для которого собирался 30 лет.
Путешествуя по всему миру, Герман Васке 30 лет общался с ключевыми фигурами нашей эпохи — учеными, музыкантами, художниками и режиссерами, сообщает сайт компании «Иноекино». Находясь в разных точках земного шара, он задавал вопрос о природе креативности, тем, кому удалось не только преуспеть в своей сфере, но и преобразить ее.
За эти годы Васке поговорил со 101 человеком, среди которых Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмьен Херст, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-лама, Квентин Тарантино, Ник Кейв, Славой Жижек и многие другие режиссеры, философы, музыканты и художники, лауреаты премии «Оскар» и Нобелевской премии, мировые звезды политики, бизнеса и науки.
Прокат фильма в РФ начинается 13 декабря, но уже с 23 ноября его можно будет посмотреть на фестивале «Политех 360».
- «Почему мы креативны?» (Why Are We Creative?, Германия, 2018)
Режиссер: Герман Васке
Композитор: Бликса Баргельд
Продолжительность фильма: 84 минуты
Возрастное ограничение: 16+
Дата премьеры в мире: 1 сентября 2018 года
В ролях (играют самих себя): Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Михаил Горбачев, Дэвид Линч, Дэмьен Херст, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-лама, Герман Васке, Уиллем Дефо, Квентин Тарантино, Мария Алехина, Ник Кейв, Вим Вендерс, Анджелина Джоли, Вернер Херцог, Вивьен Вествуд, Милош Форман, Иэн Маккеллен, Азия Ардженто, Жан Рено, Михаэль Ханеке, Боно, Фредерик Бегбедер , Лори Андерсон , Жан-Пьер Дарденн, Брайан Ино, Сэмюэл Л. Джексон, Педро Альмодовар, Джон Клиз, Эмир Кустурица, Шон Пенн, Би Би Кинг, Дайан Крюгер, Джулиан Шнабель, Изабелла Росселлини, Заха Хадид, Филипп Старк, Бликса Баргельд, Питер Устинов, Майкл Мэдсен, Ёдзи Ямамото, Дэвид Хокни, Славой Жижек, Джордж Рэймонд Ричард Мартин, Такеши Китано, Джефф Кунс, Киттен Нативидад, Ай Вэйвэй, Надежда Толоконникова, Саша Клокова, Мэрилин Мэнсон, Йоко Оно, Жанна Моро, Нельсон Мандела, Билл Гейтс, Ясир Арафат, Джордж Буш, Джимми Пейдж, Удо Кир,, Пеле, Майкл Стайп, Тим Рот, Клод Шаброль, Куинси Джонс, Шарлотта Рэмплинг и другие.
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