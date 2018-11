Фильм «Почему мы креативны?» выходит в российский прокат

( Why Are We Creative?, Германия, 2018)

Режиссер: Герман Васке

Композитор: Бликса Баргельд

Продолжительность фильма: 84 минуты

Возрастное ограничение: 16+

Дата премьеры в мире: 1 сентября 2018 года



В ролях (играют самих себя): Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Михаил Горбачев, Дэвид Линч, Дэмьен Херст, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-лама, Герман Васке, Уиллем Дефо, Квентин Тарантино, Мария Алехина, Ник Кейв, Вим Вендерс, Анджелина Джоли, Вернер Херцог, Вивьен Вествуд, Милош Форман, Иэн Маккеллен, Азия Ардженто, Жан Рено, Михаэль Ханеке, Боно, Фредерик Бегбедер , Лори Андерсон , Жан-Пьер Дарденн, Брайан Ино, Сэмюэл Л. Джексон, Педро Альмодовар, Джон Клиз, Эмир Кустурица, Шон Пенн, Би Би Кинг, Дайан Крюгер, Джулиан Шнабель, Изабелла Росселлини, Заха Хадид, Филипп Старк, Бликса Баргельд, Питер Устинов, Майкл Мэдсен, Ёдзи Ямамото, Дэвид Хокни, Славой Жижек, Джордж Рэймонд Ричард Мартин, Такеши Китано, Джефф Кунс, Киттен Нативидад, Ай Вэйвэй, Надежда Толоконникова, Саша Клокова, Мэрилин Мэнсон, Йоко Оно, Жанна Моро, Нельсон Мандела, Билл Гейтс, Ясир Арафат, Джордж Буш, Джимми Пейдж, Удо Кир,, Пеле, Майкл Стайп, Тим Рот, Клод Шаброль, Куинси Джонс, Шарлотта Рэмплинг и другие.