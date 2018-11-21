В Москве пройдет вечеринка Roots United Night

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7 декабря создатели фестиваля Present Perfect Festival, петербургская формация Roots United устраивает в Москве вечеринку Roots United Night.

Место проведения Roots United Night пока не разглашается и будет объявлено за несколько дней до вечеринки. Как сообщают организаторы, на трех этажах площадки расположатся несколько танцполов, а также рекреационные и арт-пространства, выстроенные в систему лабиринтов get lost, перемещаясь по которой легко заблудиться.

На вечеринке будут параллельно работать две сцены.

Первая, организованная при поддержке Finlandia Vodka, будет посвящена хаусу и диско. На ней выступят San Proper (Нидерланды), Skatebård (Норвегия), хаус-диджеи из Москвы Ol и Sil, а также Odopt (Москва) и Hoopa (Петербург).

Вторая сцена, инициированная в рамках коллаборации с платформой TBRG OPEN, станет площадкой для живых импровизаций голландцев Das Ding и Betonkust, LVRIN (Брянск) и петербуржцев Shutta, EL и Лизы Смирновой.

Продолжением уикенда станет 8 декабря вечеринка Roots United в Петербурге, на которой вместе с резидентами выступят главные звезды московской ночи — Skatebård и San Proper. Место действия уже известно — клуб BLANK.











