Инго Нирманн прочитает лекцию в ММОМА

30 ноября в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) состоится лекция немецкого писателя и художника Инго Нирманна «Заметки о любви (в эпоху неолиберализма)» и показ его фильма «Армия любви», организованные совместно с ЦСИ «Типография» при поддержке Гёте-Института в Москве.

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

«Фильм, стилизованный одновременно под рекламу и политическую пропаганду, рассказывает о деятельности "Армии любви", которая своей главной задачей видит борьбу с одиночеством и неудовлетворением, — сообщают организаторы вечера. — Среди членов этой волонтерской организации (и одновременно актеров фильма) — редактор платформы e-flux и художница Джульета Аранда, перформеры Таррен Джонсен и Мари Голюке, социолог Синтия Шольтен, секс-активисты, секс-работники и многие другие. А в рамках лекции Инго Нирманн расскажет, почему он считает эту ситуацию следствием капитализма, а концепцию "свободной любви" — неолиберальной идеей, идущей в разрез с настоящей свободой и равенством утопического общества».

Инго Нирманн (р. 1968) — немецкий писатель, журналист и художник, живет и работает в Базеле и Берлине. Среди его сочинений роман «Именно это» (2001, переведен на русский в 2004 году), эссе «Страна перестройки» (2006), роман «Метан» (2007, совместно с журналистом Кристианом Крахтом; переведен на русский в 2008 году).

Первая персональная выставка Нирманна в качестве художника состоялась в 2008 году в берлинской галерее ZERN. Среди его художественных работ документальный фильм и сборник текстов «Будущее искусства» (2010, вместе с Эриком Нидлингом), проект «Голосуй» (2013, вместе с Рэмом Колхасом), платформа Fiktion (2014, вместе с Haus der Kulturen Der Welt, Берлин), проект «Армия любви» (2016, вместе с Алексой Каролински).







