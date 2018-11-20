В БДТ пройдут гастроли итальянского театра

© Fabio Donato / Teatro Stabile Napoli

4 и 5 декабря в рамках международной программы к столетию БДТ имени Г.А. Товстоногова на основной сцене театра будет представлен спектакль Театра Стабиле Неаполя – театра Национале (Меркаданте) «Шесть персонажей в поисках автора» по пьесе Луиджи Пиранделло.

«Театр, актеры готовы приступить к репетиции новой пьесы, но вдруг на сцене появляются, нет, не люди, а материализованные персонажи, которые не успели найти свое воплощение, — говорится в описании спектакля на сайте БДТ. — Всё, чего они хотят от режиссера — реализоваться в новой пьесе и, таким образом, обрести истинную жизнь, а не переживать раз за разом одну и ту же драму, не имея возможности раскрыться и вырваться из порочного круга».

Режиссер-постановщик спектакля «Шесть персонажей в поисках автора» — Лука де Фуско, директор театра Меркаданте, художественный руководитель Неаполитанского театрального фестиваля, основатель одной из крупнейших итальянских театральных премий Premio Teatrale italiano, в прошлом — президент Ассоциации итальянских репертуарных театров.

«"Шесть персонажей в поисках автора" — это, пожалуй, самый важный театральный текст двадцатого века. Предвосхищая концептуальное искусство, экзистенциализм, отчуждение от обыденности, он ломает устоявшуюся схему, вводя в нее элементы натуралистической фантастики», — говорит Лука де Фуско.

«Эти шесть персонажей, шесть символов, приходят будто из другого мира, но их нельзя упрекнуть в нереалистичности и оторванности от мира нашего. Как герои Вуди Аллена из фильма "Бродвей Дэнни Роуз", шесть персонажей готовы шагнуть со сцены в нашу реальность, пробуждая в нас так много личных воспоминаний, видений, ярких моментов невероятной важности».

Спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» будет представлен при поддержке Института культуры Италии



