Комментарий к «Дару» Набокова представят в Москве

28 ноября в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве состоится презентация книги Александра Долинина «Владимир Набоков. "Дар". Комментарий к роману», вышедшей в «Новом издательстве».

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации, адрес «InLiberty Рассвет»: Столярный пер., д. 3, стр. 1.

«Два выдающихся русских филолога, Александр Долинин и Роман Тименчик, обсудят, зачем сегодня нам по-прежнему нужна филологическая наука, что меняет в жанре комментария интернет, а также вспомнят, как Набокова читали в СССР и расскажут, что работа филолога может изменить в наших представлениях о русской литературе, в том числе — о содержании и устройстве набоковского "Дара"», — сообщают организаторы презентации.

Александр Долинин — набоковед и пушкинист, автор комментария к «Дару», почетный профессор Университета Висконсин-Мэдисон.

Роман Тименчик — специалист по истории русской литературы первой половины XX века, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.











