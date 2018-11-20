Умерла Мира Петрова

© Музей В.Г. Короленко

17 ноября в возрасте 88 лет в Москве умерла филолог Мира Петрова, старейший сотрудник отдела русской литературы конца XIX – начала XX века Института мировой литературы Российской академии наук.

Об этом сообщает ИМЛИ.

Мира Геннадьевна Петрова родилась в 1929 году в Москве, в 1952 году окончила Московский педагогический институт имени В.П. Потемкина, в 1956 году защитила в МГПИ имени В.П. Потемкина кандидатскую диссертацию «Способы построения типического образа в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина».

Работала в Московском архитектурном институте (1956–1957), в Центральном государственном архиве литературы и искусства (1956–1962), с 1962 года — в ИМЛИ.

Мира Петрова была помощником и другом Александра Солженицына — ей посвящена глава его автобиографической книги «Бодался теленок с дубом», — подготовила к изданию в серии «Литературные памятники» роман Солженицына «В круге первом». Автор многих научных публикаций.

Прощание с Мирой Петровой состоится 21 ноября в 10:30 в госпитале имени Бурденко (Госпитальная площадь, д. 3, стр. 1).















