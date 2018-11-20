Вручена премия Станиславского

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19 ноября в Москве прошла церемония вручения Международной премии Станиславского.

Как сообщает ТАСС, в этом году премия установила рекорд по числу лауреатов.

В почетной номинации «Достояние российского театра» премия Станиславского присуждена художественному руководителю московского театра «Ленком» Марку Захарову.

За выдающийся вклад в развитие мирового музыкального театра награжден художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, за выдающийся вклад в развитие театрального искусства России — Алла Демидова.

В номинации «Организация театрального дела» лауреатом стал директор Театра имени Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок, за выдающиеся достижения в актерском искусстве премию получили актеры Лия Ахеджакова и Александр Филиппенко, которые обратились к присутствующим на церемонии, выступив в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, а также актер театра Барбикан Джуд Лоу и актер Королевского Шекспировского театра Энтони Шер.

В номинации «За выдающийся вклад в развитие мирового театра» премия Станиславского присуждена британскому режиссеру, художественному руководителю театра Cheek by Jowl Деклану Доннеллану.

За выдающиеся достижение в режиссерском искусстве награждены нидерландский режиссер Иво ван Хове и главный режиссер Татарского академического театра имени Галиасгара Камала Фарид Бикчантаев, за вклад в развитие оперной режиссуры — главный режиссер и художественный руководитель оперной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Александр Титель.

В номинации «Перспектива» лауреатами стали актер театра «Мастерская под руководством Г. Козлова» Максим Блинов, актер Театра Маяковского Вячеслав Ковалев, главный режиссер РАМТа Егор Перегудов.

Также премиями Станиславского отмечены актриса Александринского театра Елена Немзер, театральный художник Татьяна Сельвинская, педагог Григорий Козлов, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, режиссер Театра кукол Евгений Ибрагимов и другие деятели театрального искусства.

Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году одноименным фондом и с тех пор ежегодно присуждается за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Согласно регламенту премии, ее номинанты не объявляются заранее, а сразу оглашается список победителей, которых на своем заключительном заседании определяет жюри.



