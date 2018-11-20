В Третьяковской галерее пройдет выставка Эдварда Мунка

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1893 © Munch-museet

Весной 2019 года в главном здании Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) в Лаврушинском переулке в Москве откроется выставка норвежского художника Эдварда Мунка.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующую международным отделом ГТГ Татьяну Губанову

«Такого масштаба выставка Мунка пройдет в России впервые. Она откроется 14 апреля в Третьяковской галерее и продлится три месяца», — сказала она.

Татьяна Губанова уточнила, что в экспозицию войдут 64 произведения живописи, 36 произведений графики, уникальные фото- и документальные материалы.

«Музей Мунка редко дает вещи в таком количестве», — отметила заведующая международным отделом ГТГ, добавив, что на выставку в Москву привезут вариант картины «Крик».

«Основного "Крика" не будет, он не выдается по своей сохранности. Но будет авторский вариант самого художника 1893 года», — пояснила Татьяна Губанова.

Кроме того, на выставке в ГТГ можно будет увидеть «Меланхолию» (1893), «Голгофу» (1900), несколько автопортретов и другие работы.











